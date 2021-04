LIVE | Kent Liverpool tegen Real Madrid een nieuw wonder van Anfield?

Vollering juicht in Brabantse Pijl, maar is vreugde snel kwijt na bestuderen fotofinish

15:15 Demi Vollering heeft woensdag net naast de zege gegrepen in de Brabantse Pijl voor vrouwen. De Nederlandse renster van SD Worx dacht dat ze als eerste de finish was gepasseerd, maar na bestudering van de fotofinish oordeelde de jury dat de Amerikaanse Ruth Winder haar net was voorgebleven.