LIVE | Kiki Bertens koerst na pover begin af op zege tegen Zavatska

Strafpun­ten Hamilton omgezet in boete Mercedes

27 september De twee strafpunten die Lewis Hamilton bovenop zijn twee tijdstraffen van 5 seconden kreeg in de Grote Prijs van Rusland, zijn omgezet in een boete voor zijn team Mercedes. De internationale autosportfederatie FIA oordeelde na het beluisteren van het radioverkeer dat Hamilton de instructies van de teamleiding volgde. Om die reden zijn de strafpunten op zijn racelicentie geschrapt en in plaats daarvan is Mercedes een boete opgelegd van 25.000 euro.