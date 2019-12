LIVE | Klaasen kijkt direct tegen achterstand aan in duel met Burness

FC Twente laatste wedstrij­den van kalender­jaar zonder Verhaegh

13:58 ENSCHEDE - Paul Verhaegh komt dit kalenderjaar niet meer in actie. De rechtsback, die tegen Ajax en ADo Den Haag in de basis stond, heeft een spierblessure. Twente speelt in 2019 nog drie duels duels: zaterdag tegen Vitesse, dinsdag in de beker tegen Go Ahead Eagles en vrijdag bij RKC.