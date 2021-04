LIVE | ‘Kleinere’ clubs Premier League houden spoedberaad, Porto doet niet mee

Rentree Polman bij Oranje van korte duur vanwege quarantai­ne

16:15 Estavana Polman sluit niet meer aan bij het Nederlands handbalteam dat tot en met woensdag nog een korte trainingsstage afwerkt op sportcentrum Papendal. De international, die vorige week in Kroatië haar eerste wedstrijden voor Oranje speelde na haar zware knieblessure, is bij terugkeer in quarantaine gegaan.