LIVE | Klimmen geblazen in het Zwitserse hooggebergte, volg hier de vierde etappe

‘Klaar voor de derby en gelukkig hebben we hier nog geen idiote dingen gezien zoals in Friesland’

ALMELO/ENSCHEDE - Het is bijna weer tijd voor de Twentse hoogmis van het voetbal: Heracles-FC Twente. Komt dat zien, zaterdagavond in Almelo. In De Podcast De Ballen Verstand blikken Fardau en Leon vooruit op de regionale tweestrijd. En dat doen ze niet geheel toevallig dit keer met de hulp van een heuse regisseur. Kortom, professioneler dan ooit.

29 april