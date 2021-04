LIVE | Klopp spreekt zich uit tegen Super League, Sevilla weigert deelname

Duel FC Twente zondag helemaal ‘uitver­kocht’

18:10 ENSCHEDE - De zogenaamde testwedstrijd van FC Twente is ‘uitverkocht’. Dat betekent dat er zondag vierduizend toeschouwers bij de competitiewedstrijd tegen FC Utrecht zijn. De laatste keer dat de Enschedese club de eigen aanhang over de vloer had was op 25 september tegen FC Groningen.