LIVE | Koersorganisatie houdt rekening met stopzetting, maar koninginnenrit wel gestart

Zesde nederlaag in zes Nations Lea­gue-wedstrij­den voor volleybal­sters

De Nederlandse volleybalsters hebben in de Nations League opnieuw verloren. Het team van bondscoach Avital Selinger ging in Brasilia in drie sets ten onder tegen Brazilië: 16-25 15-25 23-25. Voor Oranje betekende het de zesde nederlaag in zes wedstrijden.

8:34