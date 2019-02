LIVE | Komt Verstappen nog in actie?

Verstappen kende wel een klein probleem in de ochtendsessie nadat zijn RB15 stilviel aan het einde van de pitstraat. Toegesnelde monteurs duwde de wagen terug naar de pitbox, maar kort daarna kon de Nederlander alsnog zijn weg vervolgen.



Minder geluk had Sebastian Vettel. De Ferrari-coureur stond vorige week steevast bovenaan de tijden- en rondenlijst, maar knalde nu met de wagen van de baan en in de vangrail. De voorkant raakte beschadigd en Ferrari verwacht dat ze Charles Leclerc pas laat in de middag weer het circuit kunnen opsturen.



De snelste tijd in de ochtendsessie was voor McLaren-coureur Carlos Sainz: 1.17.144.