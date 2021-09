LIVE | Koningin Máxima neemt kijkje bij bolide van Verstappen, Zandvoort telt af naar race

Enter Vooruit wint Enterse derby: Kunstgras op Krompatte ingewijd met vriend­schap­pe­lijk duel

9:30 ENTER - De lokale derby tussen SV Enter en Enter Voorruit is zaterdagmiddag geëindigd in een 2-3 overwinning voor Enter Vooruit. Met dit vriendschappelijke duel werd het nieuwe kunstgrasveld op sportpark Krompatte in gebruik genomen.