LIVE | Kopgroep met Teunissen loopt verder uit op peloton

WK's in Hamar LIVE | Wüst duikt onder de tijd van Wijfje op 3000 meter

15:28 Van de 500 meter tot de 1000 meter en van de 3000 meter tot de 5000 meter: de schaatsfan hoeft zich vandaag niet te vervelen. De WK sprint begon pover voor de Nederlanders, maar vandaag barst ook de WK allround in alle hevigheid los in Hamar. Mis niets in ons liveblog! Programma: 10.30 uur: 500 meter vrouwen (WK Sprint) 11.05 uur: 500 meter mannen (WK Sprint) 11.50 uur: 500 meter vrouwen (WK Allround) 12.15 uur: 500 meter mannen (WK Allround) 13.10 uur: 1000 meter vrouwen (WK Sprint) 14.00 uur: 1000 meter mannen (WK Sprint) 14.50 uur: 3000 meter vrouwen (WK Allround) 16.05 uur: 5000 meter mannen (WK Allround)