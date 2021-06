LIVE | Kopgroep (met Van der Poel) ingerekend, aanval van Tolhoek

In de Ronde van Zwitserland staat vandaag de vijfde etappe op het programma. Mathieu van der Poel is nog altijd de leider in het klassement. Volg hierboven via onze livewidget de ontwikkelingen in de koers. De rit van vandaag gaat over 175 kilometer met twee zware beklimmingen in de finale, met als slotstuk een finish bergop in Leukerbad. De finish is naar verwachting rond 17.15 uur.