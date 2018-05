LIVE: Kopgroep van zeven man op weg naar monsterklim Zoncolan

Voorafgaande aan de etappe zei de leider in de Giro, Simon Yates, dat hij 'zeker iets gaat proberen.'



Pinot, de nummer 3, staat ook al te trappelen. De Fransman verkiest al twee jaar de Giro boven de ronde in zijn thuisland. ,,Zo'n weekend is voor mij de reden om van de Giro te houden. Als ik goede benen heb en een zwakte zie, ga ik aanvallen." ,,Ik ga zeker iets proberen", kondigt leider Yates aan. Ook hij kent de Zoncolan alleen van tv. ,,Het droomscenario zou zijn om solo over de finish te komen. Ik heb tijd nodig op Tom. Maar als je te diep gaat, zou je dat kunnen opbreken op zondag. Dat maakt het interessant." Pinot, de nummer 3, staat ook al te trappelen. De Fransman verkiest al twee jaar de Giro boven de ronde in zijn thuisland. ,,Zo'n weekend is voor mij de reden om van de Giro te houden. Als ik goede benen heb en een zwakte zie, ga ik aanvallen."