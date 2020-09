LIVE | Kraker Duitsland-Spanje opent topdivisie in Nations League

In Stuttgart openen Duitsland en Spanje vanavond de topdivisie van de Nations League. In de Mercedes-Benz Arena is de Italiaan Daniele Orsato de scheidsrechter. In Groep A komen ook Oekraïne en Zwitserland in actie. Beide duels beginnen om 20.45 uur. Volg alle hoogtepunten in de liveblog!