LIVE | Krijgen we voor vierde keer Nederlandse winnares Luik-Bastenaken-Luik?

Pidcock na sterke Gold Race door pech niet van start in Luik

24 april Tom Pidcock doet morgen niet mee aan Luik-Bastenaken-Luik. De 21-jarige Brit, die vorige week na een ijzersterk optreden in de Amstel Gold Race maar nipt het hoofd moest buigen voor Wout van Aert, ondervindt teveel last van een val in de Waalse Pijl.