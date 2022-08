Live kwalificatie Conference League | Doet FC Twente wat het moet doen in return tegen Serviërs?

ITF-toer­nooi in Oldenzaal voor veel tennissers spring­plank naar top: ‘Van de Zandschulp speelde hier in 2017 nog de finale’

OLDENZAAL - Van 22 tot en met 28 augustus reizen professionele tennissers van over de hele wereld naar Oldenzaal voor de achtste editie van de ITF World Tennis Tour op de banen van OLTC Ready in het Kalheupinkpark in Oldenzaal. Er is een toernooi voor de heren en voor de dames met een gezamenlijke prijzenpot van 50.000 dollar.

10 augustus