LIVE: Vincenzo Nibali waagt dappere poging in langste etappe

Blog KNVB neemt eerste divisie niet serieus

10:23 „Wij zijn zeer verbaasd en niet te spreken over de commotie die is ontstaan.” Op het naamkaartje van Nico Jan Hoogma staat dat hij directeur topvoetbal is bij de KNVB, maar zijn reactie op al het gedoe rond Joël Drommel en het afstaan van spelers van eerste divisieclubs in interlandweekends, laat vooral zien dat de bond het ‘topvoetbal’ in de eigen competities niet serieus neemt.