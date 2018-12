LIVE | Legende Paul Lim en excentrieke Peter Wright in actie op dartsavond

Jaspers wint met Europese biljarters van Azië

21:31 Dick Jaspers heeft met de Europese biljarters de eerste editie van het toernooi om de Ceulemans Continental Cup gewonnen. In de Franse stad Eysines, nabij Bordeaux, was het Europese team in het driedaagse evenement veel sterker dan de ploeg uit Azië. Toen Europa de benodigde 600 caramboles had gehaald, stonden de Aziatische biljarters nog op 483 stuks.