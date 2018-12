LIVE | Lewis lijkt volgende tegenstander te worden van Van Gerwen op WK

Peter Bosz nieuwe trainer van Bayer Leverkusen; Krüzen assistent

15:29 Peter Bosz keert terug in de Bundesliga. Hij is de nieuwe trainer van Bayer Leverkusen. Bosz (55) start op 4 januari bij de huidige nummer 9 in Duitsland en volgt Heiko Herrlich op, die zojuist is ontslagen. De Nederlander tekent tot medio 2020, met optie op nog een jaar.