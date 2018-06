LIVE: Lichte blessure Griezmann, bijna een record voor Sánchez

Lichte blessure Griezmann

Antoine Griezmann heeft een lichte enkelblessure overgehouden aan de eerste wedstrijd op het WK tegen Australië (2-1). De topschutter van Atlético Madrid nam na bijna een uur spelen uit een strafschop de openingstreffer voor zijn rekening, maar ging twintig minuten voor tijd naar de kant. ,,Na de terugreis bleek zijn enkel iets gezwollen te zijn in het vliegtuig'', zei verdediger Raphaël Varane dinsdag in het basiskamp van de 'Haantjes' iets buiten Moskou. ,,Maar het valt mee.''



Griezmann ontbrak een dag eerder net als Thomas Lemar en Samuel Umtiti tijdens de groepstraining. Naar verwachting kan de nummer 7 van Frankrijk donderdag in de tweede groepswedstrijd tegen Peru wel weer meedoen. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps treft Peru, dat het WK begon met een nederlaag tegen Denemarken (0-1), in Jekaterinenburg. ,,We zitten pas in het begin van het toernooi, we weten wat er beter moet in de komende wedstrijd'', aldus Varane.