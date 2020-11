LIVE | Liverpool countert Atalanta helemaal kapot, Ramos maakt 100ste goal voor Real Madrid

Restwaarde in bloed Ten Hag baalt van coronare­gels in Denemarken: ‘In Nederland mogen ze wel spelen’

9:18 Ajax-coach Erik ten Hag is niet blij met het verschil in coronabeleid tussen Nederland en Denemarken. ,,Hoe kan het dat deze elf spelers wel in Nederland mogen spelen, maar nu niet in Denemarken? Dat lijkt me niet echt fair play", zei hij vanavond bij zijn persconferentie in de MCH Arena in Herning, de thuishaven van FC Midtjylland. Ajax speelt daar morgenavond (21.00 uur) tegen de Deense kampioen de derde groepswedstrijd in de Champions League.