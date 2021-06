LIVE | Loetsenko in gele trui tijdens Koninginnenrit naar La Plagne

Heftige beelden: pitcher krijgt honkbal met 166 km/u in zijn gezicht

4 juni Verontrustende beelden uit de Minor League Baseball, de competitie onder het hoogste Amerikaanse honkbalniveau. Pitcher Tyler Zombro (26) kreeg een geslagen bal zo hard terug in zijn gezicht dat hij naar de grond ging en minutenlang bleef liggen. Het duel werd per direct gestaakt. Zombro verkeert inmiddels in stabiele toestand.