LIVE | Loodzware rit in Tirreno-Adriatico, kopgroep rijdt steeds verder weg van peloton

Chris Vos grijpt weer zilver op Paralympi­sche Spelen, Lisa Bunschoten niet de opvolgster van Bibian Mentel

Snowboarder Chris Vos heeft net als vier jaar geleden een zilveren medaille behaald op de Paralympische Spelen. De 24-jarige Vos pakte in 2018 in Pyeongchang zilver op de snowboardcross en nu deed hij dat in China op de banked slalom.

11 maart