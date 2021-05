LIVE | Lunchpauze in Monaco, tweede training vanaf 15.00 uur

Promotie­koorts in Breda, maar de onrust blijft bij NAC: ‘Dat helpt de club niet verder’

12:43 In aanloop naar de halve finale vanavond tegen FC Emmen in de play-offs, heerst in Breda een stevige promotiekoorts. Supporters verkeren in uitgelaten stemming, maar intussen is het op de achtergrond toch weer onrustig bij NAC. ,,Stabiliteit, dat is wat deze club nodig heeft.’’