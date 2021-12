LIVE | Maik Kuivenhoven wint voor het eerst in ‘Ally Pally’, hoe opent Stephen Bunting zijn WK darts?

Heracles pakt na vijf nederlagen ongeloof­lijk belangrij­ke zege op FC Groningen

Heracles heeft eindelijk weer eens een zege te pakken. Na vier nederlagen in de competitie en een in de beker op rij won de ploeg zaterdag thuis van FC Groningen. Orestis Kiomourtzoglou kopte in de slotfase de 3-2 binnen, even later maakten de bezoekers er via een eigen goal nog 4-2 van.

18 december