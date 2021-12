Live | Mannen op 1000 meter in actie op laatste dag van wereldbeker in Salt Lake City

Update uitslagen en verslagen waterpolo: Ravijn in streekder­by veel te sterk voor BZC, thuiszege vrouwen Ravijn

De streekderby tussen de mannen van BZC en Het Ravijn was vrij eenzijdig. Het Ravijn boekte een simpele en ruime overwinning in Borculo. De vrouwen van Het Ravijn waren dicht bij een stunt tegen koploper De Zaan en wonnen een dag later van hekkensluiter PSV.

15:52