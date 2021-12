Live | Mannen sluiten met ploegenachtervolging laatste dag van wereldbeker in Salt Lake City

Schaats­trai­ner Ten Hove positief getest in Salt Lake City: ‘Kan me voorstel­len dat het bij afhalen eten was’

Schaatstrainer Erwin ten Hove zit sinds vandaag in Salt Lake City in quarantaine na een positieve test op het coronavirus. De trainer van Team Iko heeft geen klachten, maar had uit voorzorg een test gedaan, om eventueel door te reizen naar Calgary waar volgend weekend de laatste wereldbekerwedstrijd van 2021 plaatsvindt.

20:41