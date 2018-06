LIVE: Márquez op zwarte lijst FIFA-sponsoren

Harry Kane 'eet' muggen

Engeland worstelde gisteren niet alleen met Tunesië, maar ook met de talloze muggen in Volgograd. De Engelsen gingen de insecten met spray te lijf tijdens de warming-up. ,,We wisten al dat er veel muggen zouden rondvliegen in het stadion'', zegt aanvoerder Harry Kane. ,,Maar het waren er veel meer dan we gedacht hadden. Voor de wedstrijd en tijdens de rust hebben we ons allemaal ingespoten met muggenspray. Dat was nodig ook, want ze kropen soms zelfs in je mond.''