LIVE | Martijn Kleermaker op dreef, Danny Noppert uitgeschakeld

Video's Michael Smith naar achtste finales, Duitse revelatie uitgescha­keld

Michael Smith staat in de achtste finales van het WK darts. ‘Bullyboy’, de nummer negen van de wereld en in 2019 verliezend finalist, was in de derde ronde te sterk voor de Ier William O’Connor: 4-2. Verder won de Australiër Raymond Smith met 4-1 van de Duitse revelatie Florian Hempel.

27 december