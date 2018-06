LIVE: Hierro wil breken met verleden, Mascherano stopt als international

'We hebben dit echt verdiend'

Bondscoach Didier Deschamps van Frankrijk had na de zege op Argentinië in de achtste finale van het WK (4-3) alleen maar mooie woorden. ,,Het was een geweldige wedstrijd. Ik ben gelukkig en blij voor mijn spelers. We hebben dit echt verdiend.''



,,Nu eerst heel even genieten, aldus Deschamps. ,,Natuurlijk gaan we alles analyseren. Ik weet dat er ook dingen fout zijn gegaan. We hebben twee doelpunten weggegeven en dat had niet mogen gebeuren. Toch hebben we de Argentijnen bij vlagen overklast, dat weegt voor mij zwaarder.''



,,De weg naar de kwartfinales was lang, vervolgde Deschamps. ,,We hebben ons maandenlang op het WK voorbereid en het ging niet altijd gemakkelijk. Er was kritiek, en ja, dat kwam omdat niet alles perfect was. Het is heel mooi dat nu heel veel zaken lijken te kloppen. Laten we daar eerst van genieten.''