LIVE | Max Verstappen achter Sergio Pérez, Mercedes en Ferrari stuiteren

Oran­je-internatio­nals terug in de tijd: Weghorst in shirt van NEO Borne, Blind in shirt AFC

Wat zien we daar ineens tijdens de training van Oranje: een shirt van voetbalclub NEO uit Borne? Dat kan kloppen, want de spelers van het Nederlands elftal begonnen de training in shirts van hun eerste amateurclub. En voor Wout Weghorst betekent dat de zwart-witten uit Borne.

13:17