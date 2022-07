LIVE | Max Verstappen begint vanaf tweede startplek aan nieuw gevecht met Ferrari

Met video Deen Magnus Cort viert bergtrui in Tour de France met thuispu­bliek

De Deen Magnus Cort wordt de eerste drager van de bergtrui in de Tour de France 2022. De renner van EF Education-EasyPost was in de tweede etappe mee in een vroege ontsnapping en kwam op de eerste drie hellinkjes als eerste boven. Dat leverde Cort drie keer een punt op.

