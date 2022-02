LIVE | Max Verstappen bezig aan productieve ochtend in ‘agressief’ vormgegeven auto

José Mourinho geschorst voor ‘telefoon-ge­baar’ richting scheids­rech­ter

José Mourinho zit de komende twee wedstrijden niet op de bank bij AS Roma. De trainer is geschorst na zijn woede-uitbarsting van afgelopen weekend in de wedstrijd tegen Hellas Verona (2-2). Daarbij beschuldigde hij scheidsrechter Luca Pairetto indirect van omkoping.

22 februari