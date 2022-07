LIVE | Max Verstappen heeft Carlos Sainz bij start al te pakken, Guanyu Zhou crasht hard

Heracles maakt er twaalf in oefenwed­strijd tegen SV Rijssen

RIJSSEN - Heracles Almelo heeft zaterdagmiddag de tweede oefenwedstrijd gewonnen. Op het nieuwe complex van SV Rijssen eindigde het duel in 0-12. Trainer John Lammers liet, net als vrijdagavond in Manderveen (6-0 overwinning), opnieuw al zijn spelers 45 minuten in actie komen.

2 juli