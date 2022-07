LIVE | Max Verstappen mag weer los op opgedroogd Silverstone, werken de updates van Mercedes?

Marianne Vos grijpt net naast ritwinst in Giro Donne

Marianne Vos heeft in de Giro Donne net naast de winst gegrepen in de tweede etappe. De 35-jarige Brabantse van Jumbo-Visma werd na een rit over 106,5 kilometer op Sardinië tussen Villasimius en Tortolì in de massasprint net geklopt door wereldkampioene Elisa Balsamo.

16:12