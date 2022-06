LIVE | Max Verstappen meteen naar snelste tijd, Mercedes en Ferrari stuiteren

Formule 1 weert ongevacci­neer­de oud-wereldkam­pi­oen Rosberg op circuits

Oud-coureur Nico Rosberg komt de Formule 1-circuits niet meer op. De Duitser, die in 2016 wereldkampioen werd en daarna meteen stopte, weigert zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Omdat dat dit seizoen wel verplicht is in de koningsklasse van de autosport, ontbreekt Rosberg op de circuits.

