LIVE | Max Verstappen na goede eerste dag weer aan de bak in Mexico

Samenvatting Verstappen in prima stemming ‘na best een goede dag’, Hamilton weer het gras in

Max Verstappen heeft van begin tot eind gedomineerd in de tweede vrije training in Mexico. Hij verbeterde tot vier keer toe zijn eigen snelste rondetijd en lijkt klaar voor de strijd met Mercedes op het sfeervolle Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad.

7:35