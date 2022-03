LIVE | Max Verstappen neemt Carlos Sainz te grazen bij start, Sergio Pérez leidt nog altijd

Uitslagen en verslagen waterpolo: Ravijn eindigt als tweede na monsterze­ge tegen noodlij­dend BZC

De mannen van Het Ravijn hebben de reguliere competitie afgesloten op de tweede plaats. In de laatste speelronde werd streekgenoot BZC met 20-5 verslagen. De Borculose ploeg komt zondag nogmaals in actie. In een cruciaal duel in de strijd tegen degradatie is Den Haag de tegenstander in de Hofstad.

17:32