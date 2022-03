LIVE | Max Verstappen neemt flinke hap uit snelste tijd in slotfase laatste testdag

Van de Zandschulp overtui­gend naar tweede ronde Indian Wells, Griekspoor kan naar huis

Botic van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het ATP-toernooi van Indian Wells. De 26-jarige Nederlander was in twee sets te sterk voor de Amerikaanse qualifier Tennys Sandgren: 6-4 6-2. De eerste ronde is voor Tallon Griekspoor het eindstation na de nederlaag tegen Sam Querrey die voor het eerst sinds de zomer weer eens een partij won

