LIVE | Max Verstappen rijdt verder weg bij Charles Leclerc, ook Sergio Pérez er nog tussen

Na Louis van Gaal ook CBV kritisch op beleid KNVB: ‘We maken ons grote zorgen’

De belangenvereniging coaches betaald voetbal (CBV) maakt zich ‘grote zorgen’ over ontwikkelingen op voetbalgebied bij de KNVB. Dat stelt CBV-directeur Mario Captein. Hij reageert op het vertrek in één jaar van de twee bondsdirecteuren die gaan over onder meer de KNVB-academie met alle trainersopleidingen, de nationale jeugdteams, het Nederlands vrouwenteam en de ontwikkeling van jeugdvoetbal in brede zin.

15:52