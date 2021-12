LIVE | Max Verstappen voorlopig sneller dan Lewis Hamilton in slottraining

vrije training 2 Hamilton twee keer sneller dan Verstappen, flinke klapper Leclerc op nieuw circuit

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training in Saoedi-Arabië genoegen moeten nemen met de vierde tijd. Lewis Hamilton tankte met de snelste tijd opnieuw vertrouwen, terwijl ook Valtteri Bottas en Pierre Gasly in de straten van Jeddah sneller rondgingen dan de Nederlandse WK-leider.

3 december