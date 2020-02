LIVE | Messi in de stad van Maradona, basisplek voor De Jong

Jolly Jumpers één zege verwijderd van bekerfina­le

12:00 TUBBERGEN - Jolly Jumpers gaat woensdagavond op jacht naar het eerste aansprekende resultaat sinds de rentree in de eredivisie. In de halve finale van de nationale beker is Den Helder de opponent. Het duel in de eigen Vlaskoel begint om 20.15 uur.