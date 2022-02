LIVE | Met deze bolide wil Lewis Hamilton Max Verstappen onttronen als wereldkampioen

Door Arjan Schouten



Niet meer overwegend zwart, maar terug naar het oude vertrouwde grijs. In die kleurstelling jaagt Lewis Hamilton in zijn tiende seizoen namens Mercedes opnieuw op zijn achtste wereldtitel. Wie nog serieus dacht dat de Brit met een wintertje radiostilte al aan zijn pensioen dacht, mag die laatste twijfels nu definitief opbergen. Hamilton stond immers gebroederlijk naast zijn nieuwe teamgenoot George Russell , bij de wereldwijd gestreamde car launch van de W13 E Performance op het circuit van Silverstone. ,,Zo drastisch als nu heb ik de auto nooit zien veranderen, dat maakt het heel spannend. Maar het doel blijft hetzelfde. De wereldtitel, daar gaan we weer voor”, vertelde Hamilton. ,,We willen opnieuw de lat hoger leggen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wel had hij even de tijd nodig om daar weer de energie voor te krijgen, na de dramatische afloop van het WK in Abu Dhabi, waar Max Verstappen die achtste coureurstitel voor zijn neus weg wist te kapen. ,,Ik heb nooit gezegd dat ik zou gaan stoppen”, benadrukte Hamilton. ,,Ik houd van wat ik doe, het is een privilege om in dit team te mogen werken. Maar het was wel een lastige periode voor me, ik moest écht even een stapje terug doen. De focus verleggen, met familie en vrienden om me heen. Tot er een punt kwam dat ik weer kon gaan denken aan de aanval, met nieuwe energie.”

Na Red Bull Racing en Ferrari was Mercedes de laatste van de drie traditionele topteams die het strijdwapen presenteerde voorafgaand aan een bijzonder interessant seizoen. Nieuwe technische regels, totaal nieuwe auto’s en de invoering van een budgetplafond. Blijft Mercedes - heersend in het hybride tijdperk - ook na die transformaties een van de dominante formaties? ,,Elk jaar blijven we er sceptisch over of we het wel goed hebben gedaan in de winter. We beginnen gewoon weer op nul”, aldus teambaas Toto Wolff, die echter een goed gevoel heeft bij de W13. ,,Ik heb de auto natuurlijk al eerder gezien, maar nu die helemaal af is kan ik niet wachten op het moment dat we er echt mee gaan rijden.”

Dat gebeurt vandaag nog op het asfalt van Silverstone, waar een shakedown gepland staat. Daarna praten Wolff en coureurs Hamilton en Russell nog eens met de media. Daar zal het ongetwijfeld over de veranderingen in de FIA-structuur gaan, over het wegsturen van wedstrijdleider Michael Masi na de controversiële WK-ontknoping in Abu Dhabi. ,,Ik denk dat het heel bemoedigend is om te zien dat er actie is genomen. Er staat een robuustere organisatie nu, met meer steun voor de wedstrijdleiding”, reageerde Wolff er al kort op. ,,Ik denk dat de juiste stappen zijn genomen.”Snel meer!

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur en dat betekent ook: nieuwe Formule 1-auto’s. Haas trapte op 4 februari af, op 27 februari is Alfa Romeo het laatste team. Het Red Bull Racing van Max Verstappen toonde de wagen al wel. Bekijk hier alle auto's.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze Formule 1-video's:

Volledig scherm Lewis Hamilton. © AP