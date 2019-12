LIVE | Meulenkamp brengt Dobey aan het wankelen in zenuwslopende partij

Gertjan Verbeek haalt snoeihard uit naar Marino Pusic en FC Twente

10:35 ENSCHEDE - Gertjan Verbeek heeft in de kerstspecial van Voetbal International snoeihard uitgehaald naar zijn voormalige collega Marino Pusic. „Die heeft me een mes in de rug gestoken bij de spelers en de RvC. Honderd procent.”