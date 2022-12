LIVE | Michael van Gerwen imponeert op WK: setgemiddelde van 125.25 hoogtepunt bij eenvoudige zege

De grote titelfavoriet voor het WK darts is door naar de derde ronde. Michael van Gerwen had in de tweede ronde geen enkele moeite met Lewy Williams. De twintigjarige Welshman werd volledig van het bord geblazen door Mighty Mike, die in de tweede set een ongekend gemiddelde van 125.25 noteerde.

Iedereen was het er in aanloop naar het WK darts over eens: Michael van Gerwen zou op dinsdag 3 januari voor de vierde keer met de Sid Waddell Trophy in handen staan. Bij Sky Sports vulden zeven van de negen dartsexperts de naam van Van Gerwen in als wereldkampioen. ,,Michael is de man die verslagen moet worden, zeker vanwege de lange partijen. Hij kan dat als geen ander, ik denk dat hij wint”, zo stelde voormalig wereldkampioen Mark Webster vastberaden.

Wie woensdagavond in Alexandra Palace de tweede set zag van Van Gerwen heeft ook weinig redenen om aan te nemen dat het de Nederlander niet gaat lukken. Voordat Williams met zijn ogen kon knipperen ramde Van Gerwen er een set met 125.25 gemiddeld doorheen. Williams was daarvan dermate onder de indruk dat de Welshman er ook in de derde set niet meer aan te pas kwam. Van Gerwen won eenvoudig met 3-0.

Van Gerwens collega-darters zien de Nederlander ook als dé topfavoriet en daar zal geen verandering in gekomen zijn. ,,De twee beste Michaels van de wereld, ik zou het geweldig vinden om tegen hem in de finale te staan. Hij is de beste ter wereld”, zo droomde Michael Smith al van een finale tegen Mighty Mike, die zelf ook vrolijk een duit in het zakje deed: ,,Mijn voorspelling? Dat ik ga winnen. Dat zal ik altijd blijven zeggen.”, zei Van Gerwen vooraf nog vol zelfvertrouwen. Vertrouwen dat hij volledig waarmaakte in het Alexandra Palace in Londen.

Programma avondessie (vanaf 19.00 uur):

Mervyn King - Danny Baggish 3-2

Gabriel Clemens - William O’Connor 3-0

Michael van Gerwen - Lewy Williams (R2) 3-0

Stephen Bunting - Leonard Gates (R2)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

WK darts

Bekijk hier het volledige speelschema en alle uitslagen van het WK darts in Alexandra Palace in Londen. De finale is op 3 januari.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Lees ook

Nederlandse dartsfans die het WK in Londen bezoeken, krijgen een ontmoetingsplaats in de Engelse hoofdstad. Café The Starting Gate wordt tijdelijk omgedoopt tot ‘Holland House’.