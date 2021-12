LIVE | Michael van Gerwen kent tegenstander, Gurney komt op stoom

Programma middag 16 december

Eerste ronde (best of 5 sets)

• Steve Lennon (Ier) - Madars Razma (Let): 3-1

• Scott Mitchell (Eng) - Chris Landman (Ned): 0-3

• Chas Barstow (Eng) - John Norman Jnr (Can): 3-1

Tweede ronde (best of 5 sets)

• Daryl Gurney (N-Ier, 22) - Ricky Evans (Eng): 1-1 (tussenstand)