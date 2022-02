LIVE | Michael van Gerwen opent tweede speelavond Premier League tegen wereldkampioen Peter Wright

Programma (vanaf 20.10 uur)

Kwartfinales (first to 6 legs)

Peter Wright - Michael van Gerwen

Jonny Clayton - Michael Smith

James Wade - Joe Cullen

Gerwyn Price - Gary Anderson



Halve finales (first to 6 legs)

Wright/Van Gerwen - Clayton/Smith

Wade/Cullen - Price/Anderson



Finale (first to 6 legs)

Wright/Van Gerwen/Clayton/Smith - Wade/Cullen/Price/Anderson