LIVE | Michael van Gerwen walst over wereldkampioen Peter Wright heen bij tweede speelavond Premier League

De Premier League of Darts is toe aan speelavond twee. Dit keer zijn de darters in Liverpool. Michael van Gerwen walste in de eerste partij van de avond over wereldkampioen Peter Wright heen. Later vanavond speelt Mighty Mike in de halve finales tegen Jonny Clayton. Volg hier de ontwikkelingen in ons liveblog.