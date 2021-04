LIVE | Mount lost waarschuwingsschot, Chelsea verdedigt voorsprong

Video Cavendish heeft smaak te pakken in Turkije: ‘Ik wil ook Fabio terugzien in de sprint’

16:31 Mark Cavendish heeft een dag na zijn eerste zege in drie jaar tijd meteen de volgende eraan toegevoegd. De Brit van Deceuninck - Quick-Step was de snelste in de massasprint van de derde etappe in de Ronde van Turkije. Cavendish klopte na 212,6 kilometer in Alanya de Belg Jasper Philipsen en de Pool Stanislaw Aniolkowski.