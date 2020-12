LIVE | N'tab sterkste na eerste 500 meter, beste tijd na twee sprints telt

Tweede zege in een week: Heracles krijgt op de valreep weer wat kleur

23 december Heracles kwam voor een punt naar FC Groningen, maar in een draak van een wedstrijd won de ploeg uit Almelo uit het niets voor de tweede keer in een week een uitduel. Het werd 0-1. Doelpuntenmaker was Adrian Szöke, het was zijn eerste competitiegoal.