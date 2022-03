LIVE | Na drie vroegtijdige uitschakelingen hoopt Van Gerwen vanavond op eerste Premier League-dagzege van seizoen

Vriendin van David Neres woest op Ajax: 'Wat een bullshit, ze gaven helemaal niets om hem'

David Neres verruilde Ajax half januari voor Sjachtar Donetsk, maar zat dagenlang vast in een hotel in Kiev toen Oekraïne door Russische militairen werd aangevallen. Volgens Ten Hag heeft de club hem hulp aangeboden, maar Neres’ vriendin Kira Winona schrijft op Instagram dat daar nooit sprake van is geweest. ,,Wat een bullshit-verhaal.”

2 maart